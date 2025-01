Auto rijdt in op mensen in Eindhoven, twee gewonden

In Eindhoven is woensdag rond het middaguur een auto ingereden op enkele mensen aan de Willemstraat ten westen van het centrum. Twee mensen zijn gewond geraakt. Het voorval gebeurde na een conflict, meldt de politie.

Zo'n drie uur na de gebeurtenis zegt de politie dat de auto vermoedelijk "minstens twee keer" op de betrokkenen is ingereden. "Veel is nog onduidelijk en het onderzoek naar de exacte toedracht en aanleiding loopt." Het voertuig, een witte Volkswagen T-Roc met een Belgisch kenteken, is na de aanrijding weggereden en nog spoorloos. Wie het ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.

Zoektocht naar bestuurder

De politie is een zoektocht gestart naar de bestuurder en doet verder onderzoek naar de toedracht. Mensen die iets hebben gezien of gehoord, worden opgeroepen om zich te melden. In de omgeving van het incident heeft de politie twee mensen aangehouden. Een persoon wordt verdacht van bedreiging, de ander bemoeide zich met de aanhouding.

Hoe groot de groep was waarop de auto inreed en hoe het met de slachtoffers gaat, weet de woordvoerder niet. Of er een of meer mensen in de auto zaten, is ook nog onduidelijk.