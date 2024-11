Auto met explosief aangetroffen in Leidschendam, twee aanhoudingen

De politie heeft woensdagochtend onderzoek gedaan in de Veursestraatweg in het Zuid-Hollandse Leidschendam waar in een auto een explosief is aangetroffen. Naderhand zijn twee personen aangehouden, het gaat om de bestuurder en bijrijder van het voertuig. Om wat voor soort explosief het precies gaat is nog niet helder, wel is zeker dat het niet gaat om vuurwerk.

Ook valt er nog niks te zeggen waarom de personen een explosief in de auto hadden liggen. Experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn ter plaatse gekomen en hebben het meegenomen. Op een andere locatie is het tot ontploffing gebracht.

Opgepakt

Een deel van de straat is afgesloten geweest voor onderzoek. Een correspondent constateerde dat er op straat een geboeide man lag die later in een politiebus is geplaatst en meegenomen naar het bureau. Ook was het kenteken van de auto afgeplakt, het is niet helder waarom.