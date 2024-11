Auto in Alphen maakt evenveel lawaai als brandweerauto met sirene

Bij een verkeerscontrole in Alphen aan den Rijn heeft de politie een auto staande gehouden waarvan de uitlaat ongeveer evenveel lawaai maakte als een brandweerauto met sirene. Bij een meting liep de teller op tot 119 decibel, aldus de politie.

In totaal werden zeventig voertuigen gecontroleerd en 34 bekeuringen uitgeschreven voor uiteenlopende feiten. Zeven auto's moeten van de politie opnieuw gekeurd worden, omdat ze te veel geluid produceerden vanuit de uitlaat.

"Er was een voertuig dat het wel extreem bont maakte", schrijft de politie op sociale media. "De gehele uitlaat was in feite een open buizensysteem met een uitlaat die zoveel dB produceerde dat we die op (een) paar honderd meter afstand konden horen. 119 dB is echt heel veel. #vliegtuigdieopstijgt."

