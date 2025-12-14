Volg Hart van Nederland
Auto kapotgeslagen tijdens grote ruzie bij zalencentrum, twee mannen aangehouden

Crime

Vandaag, 09:50

In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 december is op de Fruitweg een ruzie tussen een grote groep bezoekers van zalencentrum Opera uit de hand gelopen. Rond 02:00 uur werd de politie massaal opgeroepen om de situatie onder controle te krijgen.

Volgens een correspondent ter plaatse werd een auto volledig vernield en zijn de ruiten volledig ingeslagen. Twee personen werden aangehouden, waarvan één moest worden getaserd door de politie. Beide verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.

Orde herstellen

Meerdere aanwezigen werden gefouilleerd en hun gegevens vastgelegd. Politie-eenheden uit de omgeving, waaronder hondengeleiders, waren ingezet om de orde te herstellen.

Bij de doorzoeking troffen agenten meerdere messen aan, evenals een groot balletjespistool in de achterbak van de vernielde auto. Deze zijn veiliggesteld en in beslag genomen. Na enige tijd keerde de rust terug en vertrokken de hulpdiensten.

Door Redactie Hart van Nederland

