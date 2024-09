Auto doorzeefd met kogels in drukke winkelstraat Glanerbrug

In een drukke winkelstraat in het Overijsselse Glanerbrug is donderdagmiddag een auto beschoten, die werd doorzeefd met kogels. De politie opende de jacht op de dader. Er zijn bij de schietpartij geen gewonden gevallen, zo meldt de politie aan RTV Oost.

De politie heeft in Enschede, waar Glanerbrug pal tegenaan ligt, massaal de jacht geopend op een schutter. Later op de avond is er ook een inval gedaan in een woning door meerdere zwaarbewapende politiemensen. Er is een verdachte aangehouden.

Of er in de woning wat gevonden is, is nog niet duidelijk. Ook is er nog niks bekend over een motief of wie het doelwit was.