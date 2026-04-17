'Nederlander (20) doodt tante en verstopt haar in vriezer op Aruba'

Een 20-jarige Nederlander is donderdag uitgeleverd aan Aruba, op verdenking van de moord op zijn tante. Dat meldt De Telegraaf. De vrouw, de 60-jarige Luz Divina Faña, werd eind vorig jaar dood aangetroffen in haar woning in Oranjestad.

Collega’s sloegen alarm toen ze wekenlang niet op haar werk verscheen. Bij een controle van haar huis werd haar lichaam gevonden in een grote vriezer, schrijft de krant. Volgens het onderzoek zou de verdachte haar hebben gewurgd en met een scherp voorwerp hebben gestoken.

Op de vlucht

Na de moord vluchtte de jonge man eerst naar Panama en later naar de Dominicaanse Republiek. Daar werd hij op 19 december opgepakt na een internationaal opsporingsverzoek. Donderdag is hij overgebracht naar Aruba, waar hij vastzit in een detentiecentrum.