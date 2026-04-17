Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Nederlander (20) doodt tante en verstopt haar in vriezer op Aruba'

Crime

Vandaag, 19:15 - Update: 15 minuten geleden

Link gekopieerd

Een 20-jarige Nederlander is donderdag uitgeleverd aan Aruba, op verdenking van de moord op zijn tante. Dat meldt De Telegraaf. De vrouw, de 60-jarige Luz Divina Faña, werd eind vorig jaar dood aangetroffen in haar woning in Oranjestad.

Collega’s sloegen alarm toen ze wekenlang niet op haar werk verscheen. Bij een controle van haar huis werd haar lichaam gevonden in een grote vriezer, schrijft de krant. Volgens het onderzoek zou de verdachte haar hebben gewurgd en met een scherp voorwerp hebben gestoken.

Op de vlucht

Na de moord vluchtte de jonge man eerst naar Panama en later naar de Dominicaanse Republiek. Daar werd hij op 19 december opgepakt na een internationaal opsporingsverzoek. Donderdag is hij overgebracht naar Aruba, waar hij vastzit in een detentiecentrum.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.