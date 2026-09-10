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Man (61) na 30 jaar opgepakt voor twee verkrachtingen in Apeldoorn en Deventer

Crime

Vandaag, 21:51

De politie heeft een 61-jarige man uit Apeldoorn aangehouden voor twee verkrachtingen uit de jaren 90. DNA-onderzoek leidde na bijna dertig jaar naar de verdachte, meldt de politie donderdag.

In de herfst van 1995 werd 's avonds een vrouw in de gemeente Apeldoorn met geweld van haar fiets getrokken. De dader bedreigde haar met een mes en verkrachtte haar. Het slachtoffer raakte gewond.

In de zomer van 1997 werd in het buitengebied van Deventer opnieuw een vrouw van haar fiets getrokken en verkracht.

In bovenstaande video leggen we je uit welke straffen er allemaal zijn in Nederland:

DNA leidt naar verdachte

In beide zaken werd nooit eerder een verdachte gevonden. Wel trof de politie DNA-sporen aan die met elkaar overeenkwamen.

Nieuw onderzoek naar die sporen zorgde uiteindelijk voor een doorbraak. In de DNA-databank voor strafzaken werd gezocht naar mogelijke, ook verre, familieleden. Dat leidde eerder deze week tot de aanhouding van de 61-jarige Apeldoorner.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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