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Amsterdamse woning op een dag drie keer bestookt met explosieven

Crime

Vandaag, 14:18

Een woning aan de Professor R. Casimirstraat in Amsterdam is zaterdag drie keer bestookt met explosieven, meldt de politie. Twee keer was er daadwerkelijk een explosie en een keer werd dat voorkomen door een 16-jarige Amsterdammer aan te houden, meldt de politie.

Net na middernacht wilde de jongen een explosief laten afgaan, maar agenten wisten dat te voorkomen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de mogelijke springstoffen onklaar gemaakt. De verdachte wordt maandag voorgeleid, aldus de politie.

In de avond werden op hetzelfde adres opnieuw explosieven geplaatst, rond 19.40 uur en 23.20 uur. Die gingen wel af, waarbij het huis beschadigd raakte. Er vielen geen gewonden.

Door ANP
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