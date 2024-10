Amsterdamse taxichauffeur krijgt werkstraf voor inrijden op dragqueen

Een Amsterdamse taxichauffeur (27) heeft een taakstraf gekregen voor het inrijden op een dragqueen. Verder mag de man van de rechter zes maanden lang niet rijden. Er was een celstraf van een maand geëist door de officier van justitie, maar de taxichauffeur hoeft niet de cel in omdat het incident 'geen discriminerend karakter' had.

De draqqueen wilde na een avondje Pride Amsterdam, in de nacht van 6 op 7 augustus vorig jaar, een taxi naar huis nemen. Maar de bestelde taxi reed door en zelfs in op de dragqueen. De taxichauffeur werd in mei van dit jaar pas aangehouden.

Eerder dit jaar gingen dragqueens en taxichauffeurs met elkaar aan tafel omdat veel dragqueens problemen melden met taxichauffeurs in Amsterdam:

In de zitting dinsdag kwam naar voren dat de taxichauffeur aan kwam rijden bij de rit, vaart minderde en vervolgens weer versnelde. De draqqueen rende achter de auto aan, waarna hij werd uitgescholden voor 'kankerhomo'. Dit uitschelden is niet door getuigen gehoord, waardoor de officier van justitie niet hard kan maken dat de actie van de chauffeur discriminerend zou zijn.

Intimiderende blik

Het slachtoffer is er goed vanaf gekomen. Door op tijd opzij te springen, werd hij slechts licht geraakt. Camerabeelden ondersteunen de verklaringen: te zien is dat de Amsterdammer met opzet en verhoogde snelheid op de persoon af rijdt.

Volgens de taxichauffeur is hij doorgereden omdat het slachtoffer agressief en intimiderend zou hebben gekeken, daarom besloot hij de rit te annuleren en door te rijden. Justitie ziet dat anders. Die vindt het moeilijk te geloven dat de taxichauffeur een rit annuleert omdat de blik van zijn klant hem niet aanstaat.