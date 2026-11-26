Er is een schokgolf door de Amsterdamse taxiwereld gegaan: de politie heeft namelijk beslag gelegd op ruim 600 taxi's in een groot witwasonderzoek. Het gaat hierbij wel om administratief beslag, dus de wagens kunnen voorlopig blijven rijden. Maar het nieuws komt hard aan in de taxiwereld, stelt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)-voorzitter Fred Teeven: "Wij zijn onthutst, het hakt erin."

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Naast het witwassen zijn er ook andere misstanden te melden bij bedrijven binnen de Amsterdamse taxibranche, stelt de politie. Denk aan vervalste chauffeurskaarten, het rijden onder invloed en het rijden zonder de juiste vergunning.

Ook daar schrikt Teeven van. "Allemaal feiten die wij als branche absoluut niet willen. We hebben heel veel goede ondernemers die zich gewoon aan de regels houden. Aan dit soort fraudeurs hebben we niks. We nemen hier afstand van."

Fysieke handhaving

Het liefst ziet de branchevereniging handhaving toenemen. "Het is een groot probleem voor de stad Amsterdam dat dit gebeurt. Er is maar één oplossing en dat is dat de gemeente en de Inspectie Leefomgeving en Transport fysiek veel strenger gaan handhaven. Dit soort rotte appels moet je uit de sector verwijderen." Die fysieke handhaving - denk aan extra controles, boa's - ontbreekt al langere tijd, stelt Teeven. "Wij vragen hier als KNV al een jaar lang om."

Er is nu nog veel administratieve handhaving. "Maar dan heb je alleen te maken met de bonafide ondernemers. Die doen wat ze moeten doen. Ze maken natuurlijk ook wel fouten, maar dat is geen fraude, geen strafbaar feit. Juist de mensen die buiten de wet opereren, worden op deze manier niet gepakt."

'Ogenblikkelijk geroyeerd'

Welke taxiondernemers er precies onder het vergrootglas liggen bij de politie, is nog niet bekend. Het enige dat is vrijgegeven is dat het om 26 zogenaamde rechtspersonen, bijvoorbeeld bv's of corporaties, gaat. De KNV - waarvan de leden 80 procent van de markt voor personenvervoer vertegenwoordigen - weet dus niet of het eigen leden betreft.

"Maar als die er uiteindelijk wel tussen zitten en ze worden veroordeeld voor strafbare feiten, dan worden ze ogenblikkelijk geroyeerd. Want die willen we niet in de branche hebben."