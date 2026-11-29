Twee vrouwen en een man zijn in de nacht van zaterdag 28 november op zondag 29 november beroofd door een gewapende man ter hoogte van de Heemstedestraat in Amsterdam. De verdachte bedreigde het drietal met een vuurwapen en eiste hun geld.

De beroving gebeurde rond 02.48 uur. Na de beroving ging de verdachte er met de buit vandoor in de richting van de Heemstedestraat. Daarbij loste hij een schot in de lucht en rende vervolgens weg.

De politie is op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 tot 40 jaar oud en circa 1,60 meter lang. Hij droeg een zwarte trui met capuchon en een zwarte spijkerbroek.

Getuigen gezocht

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook mensen met camerabeelden of dashcambeelden worden gevraagd contact op te nemen via 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000 onder vermelding van registratienummer 2026318626.