Bewoners geëvacueerd na vondst explosief bij winkel in Amsterdam

Bewoners van appartementen aan het Abraham Staalmanplein in Amsterdam-Slotervaart zijn in de nacht van zaterdag op zondag uit hun woningen gehaald nadat bij een speelgoed- en kledingwinkel een explosief was gevonden. Het explosief ging niet af en is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) veiliggesteld. Kort na de melding wist de politie twee personen aan te houden.

De politie kreeg rond 03.45 uur een melding over een explosief bij de winkel. Agenten troffen het explosief aan, waarna de EOD werd ingeschakeld. Uit voorzorg werden bewoners van omliggende appartementen geëvacueerd. Zij werden opgevangen op het politiebureau aan de Johan Huizingalaan en konden rond 05.15 uur terug naar huis.

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Derde incident in korte tijd

Het is niet voor het eerst dat de winkel doelwit is van criminelen. Volgens Het Parool ging het deze week al twee keer eerder mis. Toen ging het explosief wel af, wat voor schade aan het pand zorgde

Voor de eerste twee explosies en de vernieling zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie onderzoekt of de drie incidenten met elkaar verband houden.