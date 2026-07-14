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Jongen slaat slachtoffer tanden uit mond na weigering sigaret

Crime

Vandaag, 16:16

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Een man is op zondagavond 11 januari 2026 bij station Amsterdam Sloterdijk meerdere tanden uit zijn mond geslagen. De politie zoekt de verdachte, die het slachtoffer eerst om een sigaret vroeg en hem daarna hard tegen zijn hoofd sloeg.

Volgens de politie stond de man rond 22.00 uur een sigaret te roken bij de draaideur van het station. Een onbekende liep op hem af en vroeg op agressieve toon: "geef mij een sigaret." Toen het slachtoffer daar niet op inging, sloeg de verdachte hem hard tegen zijn hoofd.

Het slachtoffer werd duizelig en proefde bloed in zijn mond. Daarna probeerde de verdachte ook nog zijn rolkoffer mee te nemen. Het slachtoffer wist die terug te pakken, maar ontdekte daarna dat hij meerdere tanden miste.

Beelden herkenbaar gemaakt

De verdachte liep na het incident rustig het station in en is daarbij vastgelegd op camerabeelden. De politie vermoedt dat hij minderjarig is en heeft hem daarom voorlopig onherkenbaar in beeld gebracht. Blijft een reactie uit, dan worden de beelden over twee weken alsnog herkenbaar gepubliceerd.

Benieuwd welke straffen er allemaal zijn in Nederland? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Door Redactie Hart van Nederland

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