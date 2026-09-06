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Man neergeschoten tijdens feest in Amsterdam, nog niemand opgepakt

Crime

Vandaag, 07:45

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een schietpartij tijdens een feest aan de Rhôneweg in Amsterdam. Rond 04.00 uur kreeg de politie een melding dat er was geschoten in een evenementenlocatie. Agenten troffen daar een man met een schotwond aan. In de omgeving werden geen verdachten gevonden.

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Meerdere politie-eenheden en ambulances kwamen met spoed naar de locatie. Ook werd een traumateam opgeroepen. Het slachtoffer was goed aanspreekbaar en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Een trauma-arts reed met de ambulance mee.

De recherche is een onderzoek gestart naar de schietpartij. Op de plek waar is geschoten vindt uitgebreid sporenonderzoek plaats. Wat er precies tijdens het feest is gebeurd, wat de aanleiding was en wie erbij betrokken waren, wordt onderzocht.

Getuigenoproep

De recherche wil graag spreken met mensen die iets van de schietpartij hebben gezien of meer weten over de achtergronden. Ook zoekt de politie camerabeelden van bezoekers van het feest en mensen die rond 04.00 uur in de omgeving van de Rhôneweg waren.

Tips kunnen worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

Door Redactie Hart van Nederland
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