Amsterdamse (68) aangehouden voor oude moordzaak dankzij bloedsporen op schoenen

Een 68-jarige vrouw uit Amsterdam is aangehouden voor betrokkenheid bij een moord in 1995. Toen werd een 57-jarige man dood gevonden in zijn woning aan de Kijkduinstraat in Amsterdam-West.

Een DNA-match leidde het coldcaseteam van de politie naar de vrouw. Zij was namelijk ooit al eens aangehouden voor een andere moordzaak, ook uit 1995. Daarbij werd een 66-jarige man dood gevonden in een hotel in de Haarlemmerstraat in het centrum van Amsterdam.

De vrouw werd toen uiteindelijk veroordeeld voor diefstal, maar vrijgesproken van moord. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) had wel nog altijd sporenmateriaal, van beide zaken. En dat leidde tot de aanhouding dinsdag.

Bloedsporen schoenen

Het Openbaar Ministerie had het NFI gevraagd om DNA-vergelijkingsonderzoek te doen naar de bloedsporen op de in 1995 in beslag genomen schoenen van de vrouw en het DNA van het slachtoffer in de woning aan de Kijkduinstraat. "Dat onderzoek leidde onlangs tot een DNA-match. Deze match, samen met getuigenverklaringen en andere DNA-sporen van dezelfde verdachte, heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van de 68-jarige vrouw", aldus de politie.

Tot nu toe nog was nooit iemand aangehouden in de zaak. De vrouw verscheen donderdag voor de onderzoeksrechter en werd om medische redenen vrijgelaten. Ze blijft wel verdachte, meldt de politie.

