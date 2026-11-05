Graffitispuiters blokkeren metro met passagiers en spuiten voertuig vol

Een groep van zo'n twintig graffitispuiters heeft in Amsterdam een metro met passagiers aan boord tot stilstand gedwongen en volledig ondergespoten met verf. Op beelden is te zien hoe een van de daders een fiets op het spoor gooit. Vervolgens komen de spuitbussen tevoorschijn en spuiten de gemaskerde mannen binnen een paar minuten de metro onder. Vervoersbedrijf GVB spreekt van een beangstigende situatie.

Het incident gebeurde zaterdag 31 oktober bij metrostation Henk Sneevlietweg. Op beelden die dinsdagavond op YouTube verschenen, is te zien hoe de groep met capuchons en gezichtsbedekking het perron opstormt zodra metro 51 richting Amsterdam Centraal arriveert.

Een van de gemaskerde daders gooit een fiets op het spoor om te voorkomen dat de metro verder kan rijden. Vervolgens bespuiten de graffitispuiters binnen enkele minuten het hele metrostel. Ook het raam van de bestuurder wordt oranje gespoten, waardoor de metro niet verder kan rijden.

Bestuurder flink geschrokken

Volgens het GVB is een incident van deze omvang uitzonderlijk. "Het incident heeft voor reizigers een vervelende en mogelijk beangstigende situatie opgeleverd", zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. "Onze collega's moeten veilig hun werk kunnen doen, zonder met dit soort situaties geconfronteerd te worden."

Het GVB laat aan Hart van Nederland weten dat de metro direct uit dienst moest worden genomen, waardoor reizigers vertraging opliepen. Medewerkers hebben zondag hard gewerkt om alle graffiti te verwijderen. Daardoor kon de metro maandag alweer worden ingezet. Het vervoersbedrijf heeft aangifte gedaan en probeert de schade waar mogelijk op de daders te verhalen.