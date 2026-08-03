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'Amerikaanse influencer schakelt Sébas Diekstra in na vermeende mishandeling'

Crime

Vandaag, 20:41

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De Amerikaanse influencer Olivia Silfies heeft slachtofferadvocaat Sébas Diekstra gevraagd haar bij te staan na een incident op het Griekse eiland Mykonos. Dat meldt het AD. De influencer zegt dat een Nederlandse man haar onlangs heeft betast en daarna een glas in haar gezicht heeft gegooid.

Silfies deelde op Instagram dat ze lichte verwondingen opliep aan haar neus. Volgens haar werd de man na het voorval door de beveiliging uit de horecazaak verwijderd. Ze zegt ook aangifte te hebben gedaan bij de Griekse politie.

Volgens het AD kan de zaak in theorie worden overgedragen aan justitie in Nederland. Benieuwd wat de straffen in ons land zijn? Bekijk dan bovenstaande video.

Advocaat zoekt getuigen en beelden

Diekstra laat aan de krant weten dat wordt gewerkt aan het verzamelen van bewijsmateriaal. Ook doet hij een oproep aan mensen die het incident hebben gezien of beschikken over foto's of videobeelden om zich te melden. Volgens de advocaat kan die informatie belangrijk zijn voor het onderzoek.

De Nederlander die door Silfies wordt beschuldigd, was volgens de krant nog niet bereikbaar voor een reactie.

Door Redactie Hart van Nederland
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