Alcoholverbod in centrum Maarheeze vanwege overlast

In delen van het centrum van Maarheeze (Noord-Brabant) is een alcoholverbod ingesteld. De reden daarvoor is dat het gebruik van alcohol op straat in specifieke gebieden in het centrum zorgt voor veel overlast, meldt de gemeente Cranendonck in een verklaring.

Woensdag maakte de NS bekend dat ze maatregelen willen gaan nemen tegen de overlast die zij ervaren zijn een groepje zogenoemde 'veiligelangers' op station Maarheeze. In de bovenstaande video vertelt hoofdconducteur Peter over zijn ervaringen.

"Mensen vallen voorbijgangers, buurtbewoners en ondernemers lastig. Ook maken ze de omgeving vies met afval en wildplassen", aldus de gemeente. Die zegt dat de politie al de bevoegdheid heeft om daartegen op te treden. "Alleen is het wenselijk om de politie ook preventief te laten optreden tegen het gebruik van alcohol op straat in de aangewezen gebieden."

Het verbod geldt niet op feestdagen en tijdens evenementen waarvoor een vergunning is verleend. Op de website van de gemeente staat vermeld in welke straten in het centrum het verbod van kracht is. Het verbod gaat per direct in en vervalt op 31 december dit jaar.

Woensdag meldde de NS te overwegen het treinstation Maarheeze voortaan voorbij te rijden wegens overlastgevende asielzoekers uit het azc van Budel. Of de maatregel rond het alcoholverbod ook daarom is genomen, is niet duidelijk. Een woordvoerder van de gemeente was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Maatregelen NS tegen overlastgevende asielzoekers

Woensdag meldde de NS te overwegen het treinstation Maarheeze voortaan voorbij te rijden wegens overlastgevende asielzoekers uit het azc van Budel. Of de maatregel rond het alcoholverbod ook daarom is genomen, is niet duidelijk. De gemeente zegt desgevraagd "geen specifieke bevolkingsgroepen verantwoordelijk te willen maken voor de situatie".

"De maatregelen die in het persbericht worden aangekondigd, zijn bedoeld om de veiligheid en leefbaarheid in het dorp voor alle inwoners te verbeteren, ongeacht de achtergrond van de betrokkenen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP