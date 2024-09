Al 400.000 mensen opgenomen in DNA-databank, meerderheid levert match op

Meer dan 400.000 personen zijn de afgelopen dertig jaar opgenomen in de DNA-databank voor Strafzaken. Het Nederlands Forensisch Instituut, dat de databank beheert, maakte woensdag bekend dat de grens deze zomer is gepasseerd. Inmiddels levert 62 procent van alle sporen een match op met een persoon in deze databank. Het gaat om 200 tot 400 matches per maand, stelt het NFI.

In 1994 verscheen de eerste Nederlandse DNA-wet, drie jaar later volgde de eerste versie van de DNA-databank en werd de eerste persoon opgenomen: een verdachte van een ernstige zedenzaak. De ontwikkeling van de databank ging niet helemaal vanzelf, want na het invoeren van de eerste honderd profielen liep de zoekmachine steeds vast. De huidige versie kan inmiddels razendsnel, binnen enkele seconden, alle opgenomen DNA-profielen met elkaar vergelijken.

Een van de bekendste zaken waarbij een verdachte kon worden opgepakt door een DNA-match, is zaak Nicky Verstappen. Een jaar geleden kwam de zaak tot een einde:

2:04 Strafzaak moord Nicky Verstappen nu echt afgerond: 16 jaar cel voor Jos B.

De databank werkt met getallen, het is dus geen fysieke verzamelplaats van DNA. Hoofd DNA-databank Nico van der Geest: "Ook al is de uitvoering complex, het uitgangspunt van de databank is eenvoudig: soms heb je in een politieonderzoek een spoor waarvan je niet weet van wie het is. Als je het DNA-profiel van dat spoor opneemt in de databank en vergelijkt met andere sporen en personen, dan vind je misschien een overeenkomst in DNA, een match. Dat betekent overigens niet automatisch dat je de dader te pakken hebt. Het is alleen een aanwijzing. Er is altijd nog aanvullend politieonderzoek nodig".

Sporen

Sinds 2005 dient iedere persoon celmateriaal af te staan na een veroordeling voor een delict waar een celstraf van vier jaar of meer voor staat, zelfs als de uiteindelijk opgelegde straf lager uitvalt. In de beginjaren konden er alleen verdachten en sporen opgenomen worden bij delicten waar acht jaar cel of meer voor stond. Sinds 2005 is de databank daarom met sprongen gegroeid. Van der Geest: "Toen konden we steeds meer sporen aan personen koppelen en werd het echt groot".

ANP