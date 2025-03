Agent sluit wildplasser en potloodventer op in kruipruimte eigen huis

Een Rotterdamse wijkagent is disciplinair gestraft omdat hij een wildplasser heeft opgesloten in de kruipruimte van zijn eigen huis. De verdachte zat anderhalf uur lang vast in de kruipruimte, zo bevestigt een politiewoordvoerder het verhaal van NRC.

Welke straffen kun je in Nederland krijgen als je de wet overtreedt? Dat legt Hart van Nederland uit in de video bovenaan.

De krant meldt dat de verdachte in september tegen de gevel van een woning in Rotterdam plaste. Toen de bewoonster zich beklaagde, liet hij haar en haar kind zijn geslachtsdeel zien. Daarna vluchtte hij naar zijn eigen woning en werd de wijkagent ingeschakeld.

Slotenmaker

Om aanhouding te voorkomen verstopte de schennispleger zich in de kruipruimte van zijn eigen huis. Hij deed de deur niet open toen de wijkagent aanbelde. Die schakelde daarom een slotenmaker in om binnen te komen. De verdachte werd gesommeerd uit de kruipruimte te komen, maar deed dit niet.

Daarop liet de agent het luik dichtmaken "met een paar schroeven", zo deelde de politie met NRC, en verliet het huis. Na een telefoontje vanuit de ruimte met 112 werd de verdachte bevrijd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP/NRC