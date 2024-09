Taakstraf geëist tegen hoofdagent die man meermaals sloeg met wapenstok

Een Amersfoortse hoofdagent heeft zestig uur taakstraf tegen zich horen eisen, omdat hij in 2022 iemand meermaals sloeg met een wapenstok. Het slachtoffer uit Utrecht werd in het Amersfoortse uitgaansgebied meerdere keren geraakt op zijn hoofd. Hij hield er een schedelbasisfactuur en hersenletsel aan over. De agent stond donderdag terecht in de rechtbank in Utrecht.

De agent Mirza C. was op 17 december 2022 's nachts op de Hof in Amersfoort omdat een groep mensen daar zwaar onder invloed van alcohol voor moeilijkheden zorgde. De groep zou een bevel om de binnenstad te verlaten hebben genegeerd. C. werd naar eigen zeggen uitgescholden en geslagen door het slachtoffer, een toen 38-jarige Utrechter. C. zou daarna bovenhands hebben teruggeslagen met de metalen wapenstok.

Het ontspoort vaker in het uitgaansleven:

1:53 Flink meer geweld tegen politieagenten, vooral in het uitgaansleven

Buitenproportioneel

De agent vertelde de rechtbank dat hij bang was om knock-out te gaan en wilde voorkomen dat de Utrechter hem nogmaals zou raken. "Het was ook zelfverdediging. Ik zag vierdubbel, dat maakte dat ik niet gericht kon slaan. In mijn beleving sloeg ik hem twee keer op zijn arm of schouder, tot een collega 'stop, stop' riep. Nadat we hem in de handboeien hadden aangelegd, zagen we dat hij flink aan het bloeden was."

De rechtbank toonde tijdens de zitting beelden van de klappen met de wapenstok. "De verdachte had op een minder ingrijpende wijze moeten optreden", zei de officier van justitie, die het achterelkaar slaan met zoveel kracht buitenproportioneel noemde. Volgens de officier van justitie heeft de agent de geweldsinstructie geschonden.

'Nu is het klaar'

De Utrechter, die werkzaam is in de gevangenis, ontkent de agent te hebben geslagen. Hij werd vorig jaar november door de politierechter vrijgesproken van mishandeling van de agent, maar het OM is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Zijn leven is veranderd, liet hij via zijn advocaat weten in zijn slachtofferverklaring. "Wat een gezellige avond met collega's had moeten worden, liep uit op een nachtmerrie." De man dacht naar eigen zeggen niet meer thuis te komen. "Ik dacht echt 'nu is het klaar'. In het ziekenhuis werd ik wakker. 'Godzijdank, ik ben er nog', dacht ik."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP