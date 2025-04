Agent niet vervolgd voor schieten in been verdachte in Uden

De politieagent die in juni vorig jaar in het Noord-Brabantse Uden een verdachte van een auto-inbraak in zijn been schoot, heeft volgens het Openbaar Ministerie juist gehandeld. Bij de aanhouding reed de 31-jarige verdachte een van de agenten aan. Die kwam ten val en zag hoe zijn diensthond door de auto werd meegesleurd. De agent loste daarop twee schoten op de man uit Zeeland.

De Rijksrecherche onderzocht het schietincident en concludeert dat de agent volgens de instructies handelde. De verdachte probeerde hem namelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen.

De rechtbank veroordeelde de verdachte in januari tot 286 dagen cel, waarvan 106 dagen voorwaardelijk.

ANP