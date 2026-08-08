Agent gewond nadat gestolen auto inrijdt op politiewagen

In het Brabantse Uden is een agent gewond geraakt doordat een automobilist met een gestolen auto inreed op een politieauto. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Ook de politieauto raakte zwaar beschadigd. Er is nog niemand aangehouden.

Op de rondweg van het nabijgelegen Volkel troffen agenten een gestolen auto met caravan aan. De bestuurder kreeg een stopteken maar weigerde te stoppen. Een inzittende van de auto wist de caravan af te koppelen en met hoge snelheid ging de auto er daarna vandoor richting Uden.

Daar reed de bestuurder in op de auto van de agenten. Het voertuig werd later elders in Uden aangetroffen.

De dader kan als hij gepakt wordt een flinke straf tegemoet zien. Welke straffen er zijn? Dat zie je hieronder: