Achtervolging en aanhoudingen na schietpartij in Amsterdam-Noord

Na een schietpartij vrijdagavond op de Disketteweg in Amsterdam-Noord heeft de politie vier mannen aangehouden. Rond 19.15 uur werden op straat schoten gehoord, waarna de verdachten in twee auto’s de vlucht namen. Agenten zetten direct de achtervolging in.

Een van de auto’s kon even verderop tot stilstand worden gebracht. De tweede auto crashte tegen een paal, waarbij één van de inzittenden gewond raakte. De andere drie verdachten werden ter plaatse direct gearresteerd. De gewonde verdachte werd naar het ziekenhuis gebracht en is later alsnog ingesloten.

Camerabeelden

Volgens de politie is bij het schietincident zelf niemand gewond geraakt.

De verdachten zijn mannen van 18, 21 en 26 jaar uit Amsterdam en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom.

ANP