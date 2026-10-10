OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wilde achtervolging bij Den Bosch: snelheid loopt op tot 200 km/u

Crime

Vandaag, 09:42

Link gekopieerd

Een politieachtervolging in Noord-Brabant is vrijdagavond uitgelopen op een rit met snelheden tot 200 kilometer per uur. De achtervolging begon in de buurt van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De politie moest pepperspray gebruiken om de verdachte aan te houden.

De achtervolging eindigde toen de auto van de verdachte tot stilstand kwam op de N65 ter hoogte van Udenhout. De banden van het voertuig waren lek geraakt.

Pepperspray bij aanhouding

Na de achtervolging kon de politie de verdachte aanhouden. Daarbij werd pepperspray gebruikt. De politie doet verder onderzoek naar het incident. Waarom de verdachte werd achtervolgd, is niet bekendgemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.