Wilde achtervolging bij Den Bosch: snelheid loopt op tot 200 km/u

Een politieachtervolging in Noord-Brabant is vrijdagavond uitgelopen op een rit met snelheden tot 200 kilometer per uur. De achtervolging begon in de buurt van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De politie moest pepperspray gebruiken om de verdachte aan te houden.

De achtervolging eindigde toen de auto van de verdachte tot stilstand kwam op de N65 ter hoogte van Udenhout. De banden van het voertuig waren lek geraakt.

Pepperspray bij aanhouding

Na de achtervolging kon de politie de verdachte aanhouden. Daarbij werd pepperspray gebruikt. De politie doet verder onderzoek naar het incident. Waarom de verdachte werd achtervolgd, is niet bekendgemaakt.