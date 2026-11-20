Wat donderdag begon met een achtervolging op de A73 bij Beuningen, eindigde met de vondst van 300 kilo hasj in meerdere voertuigen. Het kenteken van een auto werd herkend door een camerasysteem, waarna agenten een stopteken gaven. De bestuurder negeerde dat en ging er snel vandoor.

Na een korte achtervolging wist de politie de auto te stoppen en werden twee mannen van 20 en 22 jaar uit Tilburg aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen en drugsbezit.

Meer aanhoudingen

Bij nader onderzoek kwamen meer personen in beeld die van dezelfde feiten worden verdacht. Uiteindelijk werden ook een 18-jarige en een 19-jarige man uit Tilburg en een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op een locatie in Oosterhout.

Op die locatie stonden meerdere voertuigen, waarin uiteindelijk kilo's hasj werden gevonden in verborgen ruimtes. De verdachten zitten nog vast en worden verhoord.