Achtervolging met 250 km/u eindigt in crash bij McDrive Udenhout

Een achtervolging vanuit Eindhoven is dinsdagochtend geëindigd in een crash bij de McDrive in Udenhout. Tijdens de achtervolging werden snelheden van 250 kilometer per uur gehaald. Na de crash vloog de auto in brand.

De drie inzittenden sloegen daarna op de vlucht. Twee van hen werden kort daarna aangehouden. Inmiddels is ook de derde inzittende opgepakt, laat de politie aan Hart van Nederland weten.

Honden en helikopter ingezet

Bij de zoektocht naar de gevluchte inzittenden zette de politie honden en een helikopter in. De brandweer kwam ter plaatse om de brandende auto te blussen.

Waarom de politie het drietal achtervolgde, is niet bekend.