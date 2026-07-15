Niet de Randstad, maar deze regio's zien meeste toename van aanslagen met explosieven

Niet de Randstad en Oost-Brabant, maar andere regio's en provincies zijn tegenwoordig de grootste stijgers als het gaat om aanslagen met explosieven. Dat blijkt uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd bij de politie. Zeeland en West-Brabant laten de sterkste toename zien.

Het gaat om cijfers van vorig jaar. Er zijn wel minder aanslagen geweest in grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Overigens is het wel zo dat die laatste stad nog steeds de nummer 1 is landelijk gezien, ondanks de daling. In Limburg vonden de minste van deze incidenten plaats.

Honderden keren per jaar

Eerder meldde de politie dat het totale aantal explosies in Nederland in 2025 vergelijkbaar was met dat van het jaar ervoor. In zowel 2025 als 2024 waren er ruim 1.500 aanslagen met explosieven of pogingen daartoe. In 2023 ging het nog om zo'n 900 incidenten. In enkele tientallen gevallen ging het explosief niet af.

Aanslagen en pogingen daartoe worden het vaakst gepleegd bij woningen. De meeste explosies vinden plaats in de wintermaanden.