'Aangifte tegen Tilburgse basisschoolleraar na grensoverschrijdend gedrag'

Een leerling van basisschool Hartevelden in Tilburg heeft aangifte gedaan tegen een leraar vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt Omroep Brabant donderdag. Het incident vond vorige week plaats. De leraar is door de school van de groep gehaald.

De politie onderzoekt de zaak, maar heeft de betreffende leerkracht niet aangehouden. Details over de aard van het incident worden niet gedeeld. "Grensoverschrijdend gedrag is een hele brede term," zegt een politiewoordvoerder tegen de lokale omroep. "En speculeren zorgt alleen maar voor meer onrust." Het blijft ook onduidelijk of het om een mannelijke of vrouwelijke leerkracht gaat.

Transparantie

Het bestuur van Kinderstad, dat verantwoordelijk is voor de school, benadrukt transparantie, maar blijft terughoudend met details. "We willen er transparant over zijn en een veilige school blijven, maar meer kunnen we er niet over zeggen," aldus de voorzitter van het College van Bestuur. Ouders van de betrokken leerlingen zijn uitgenodigd op school om vragen te stellen en hun zorgen te uiten.

De leraar in kwestie is voorlopig van de groep gehaald. Een vervangende docent heeft de lessen overgenomen.