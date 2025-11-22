Vader onder drugs op A79, kind van 6 zit naast hem in de auto

Op de A79 heeft de politie vrijdag een auto gecontroleerd na een tip over een mogelijk vuurwapen. In de wagen werd geen wapen gevonden, maar de bestuurder bleek wel flink onder invloed van verdovende middelen te zijn. Dat schrijft Politie Basisteam Maastricht op Facebook.

Uit een speekseltest bleek dat de man cocaïne, amfetamine en cannabis had gebruikt. De politie heeft vervolgens bloed bij hem afgenomen voor verder onderzoek.

Kindje van 6

Naast de bestuurder zat zijn 6-jarige kind. De politie heeft ervoor gezorgd dat het kindje nu veilig bij de moeder is. De zaak is inmiddels overgedragen aan het Openbaar Ministerie en Veilig Thuis, die gaan onderzoeken wat er precies is gebeurd en welke stappen er verder nodig zijn.