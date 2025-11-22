Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vader onder drugs op A79, kind van 6 zit naast hem in de auto

Vader onder drugs op A79, kind van 6 zit naast hem in de auto

Crime

Vandaag, 15:48

Link gekopieerd

Op de A79 heeft de politie vrijdag een auto gecontroleerd na een tip over een mogelijk vuurwapen. In de wagen werd geen wapen gevonden, maar de bestuurder bleek wel flink onder invloed van verdovende middelen te zijn. Dat schrijft Politie Basisteam Maastricht op Facebook.

Uit een speekseltest bleek dat de man cocaïne, amfetamine en cannabis had gebruikt. De politie heeft vervolgens bloed bij hem afgenomen voor verder onderzoek.

Kindje van 6

Naast de bestuurder zat zijn 6-jarige kind. De politie heeft ervoor gezorgd dat het kindje nu veilig bij de moeder is. De zaak is inmiddels overgedragen aan het Openbaar Ministerie en Veilig Thuis, die gaan onderzoeken wat er precies is gebeurd en welke stappen er verder nodig zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.