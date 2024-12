9 politiemedewerkers onderzocht om discriminerende en seksistische uitlatingen

Negen politiemedewerkers die bij de eenheid Midden-Nederland werken, worden onderzocht om mogelijk discriminerende of seksistische uitlatingen. Die zouden ze hebben gedaan in het bijzijn van collega's. Ook hebben ze "mogelijk gedrag vertoond dat als grensoverschrijdend en onveilig wordt ervaren", zegt de politie.

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) voert gericht onderzoek naar de medewerkers. Eén van de negen politiemensen is buiten functie gesteld en zes worden er gedurende het onderzoek overgeplaatst naar een ander team. Ook mogen ze momenteel hun nevenfuncties niet uitvoeren.

Een politiewoordvoerster wil om privacyredenen en door het lopende onderzoek niets kwijt over de identiteit van de medewerkers of over waar zij binnen de eenheid werkten. Ook over de gevolgen en eventuele straffen voor de twee overige medewerkers wil ze niets kwijt. "Dit is alles wat we op dit moment kunnen delen."

