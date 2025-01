Rotterdamse (67) overleden na steekincident, verdachte vrouw vast

Een 67-jarige vrouw is overleden na een steekincident zondagavond in de straat Klarinet in de Rotterdamse wijk Prins Alexander, meldt de politie dinsdag. Het incident gebeurde zondag rond 19.15 uur. Een 39-jarige vrouw uit Rotterdam is die avond aangehouden en zit nog vast.

Na de steekpartij werd de 67-jarige vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Later overleed ze aan haar verwondingen. Een politiewoordvoerster wil geen toelichting geven over de relatie tussen de twee vrouwen, die zou nog worden onderzocht. Ook is niet duidelijk of de steekpartij op straat gebeurde of in een huis van een van de twee betrokkenen.

