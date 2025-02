17-jarige jongen aangetroffen met schotwond in Berkel en Rodenrijs

In Berkel en Rodenrijs is maandagavond een 17-jarige jongen gewond aangetroffen. Hij had een schotwond, vertelt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland en is naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten troffen de jongen rond 22.30 uur aan aan de Gerberasingel. Hij was gewond, maar wel aanspreekbaar. De jongen is door ambulancepersoneel behandeld en naar het ziekenhuis gebracht.

Maandagavond was nog onduidelijk hoe de jongen aan zijn verwondingen kwam. Inmiddels is duidelijk dat hij een schotwond heeft. In de buurt van het incident is ook een vuurwapen aangetroffen.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben.