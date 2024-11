15-jarige jongen neergestoken in Rotterdam, gewond op straat gevonden

In Rotterdam is zaterdagmiddag een jongen van 15 jaar neergestoken. Het slachtoffer komt uit Capelle aan de IJssel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Rijnmond.

Het steekincident gebeurde in de straat Doorbraak en de tiener werd gewond op straat gevonden. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.