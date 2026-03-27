Bizar: 1 op de 3 belletjes naar 112 is voor niets

Uit cijfers die de politie vrijdag heeft gepubliceerd, blijkt dat ruim één miljoen van de 3,5 miljoen telefoontjes in 2025 niet voor 112 bedoeld waren. Terwijl elke seconde telt in een levensbedreigende situatie, wordt de 112-centrale overspoeld met onzinmeldingen.

Naast dronkenlappen en hardnekkige schelders vormen ook onbedoelde noodoproepen vanuit moderne auto's, de zogeheten eCalls, een probleem. Maar liefst 75 procent van deze meldingen blijkt vals alarm te zijn.

'Broekzakbellers'

Onjuiste meldingen bij het alarmnummer leggen een enorme druk op de 112-centrale: 1 op de 3 gesprekken wordt niet doorverbonden naar politie, brandweer of ambulance. Het gaat om zogenoemde 'broekzakbellers': mensen die per ongeluk hun telefoon activeren, of erger: dronken individuen en 'veelbellers' die centralisten soms de huid vol schelden.

Ook bellen veel mensen onterecht naar het alarmnummer voor zaken die prima via het politienummer 0900-8844 afgehandeld kunnen worden. Deze ruis op de lijn vormt een gevaar voor mensen die wél in levensnood verkeren.