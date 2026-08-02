Ravage na grote brand in Zwolle, zestien woningen ontruimd

Bij een grote brand aan de Beethovenlaan in Zwolle zijn in de nacht van zaterdag op zondag zestien woningen ontruimd. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er mogelijk sprake is van brandstichting, laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland.

De brand ontstond rond 01.00 uur en sloeg vanuit een buitenbrand over naar een appartement op de begane grond. De brandweer schaalde al snel op naar een grote brand. Ook de appartementen boven de getroffen woning liepen schade op. Alle bewoners waren al buiten toen de hulpdiensten arriveerden.

Oorzaak nog onduidelijk

De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Daarbij wordt ook onderzocht of sprake is van brandstichting. Dat scenario kan volgens de politie nog niet worden uitgesloten.

Vooralsnog is niemand aangehouden.

Politie zoekt getuigen

Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners van de getroffen woningen terug naar huis kunnen.

De politie roept mensen die meer weten over de brand of beschikken over camerabeelden of ander relevant beeldmateriaal op zich te melden.