Zwaargewonde bij uitslaande brand in Groningse Zevenhuizen

In het Groningse dorp Zevenhuizen heeft zondagavond een uitslaande woningbrand gewoed in een huis aan het Bosplantsoen. Daarbij is veel schade ontstaan in de woning.

Doordat de brandweer met veel materieel ter plaatse kwam, kon zij de brand snel onder controle krijgen. Volgens de correspondent ter plaatse is er bij de brand een zwaargewonde gevallen. Het slachtoffer had zoveel rook ingeademd dat hij door het Mobiel Medisch Team in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht, meldt de correspondent.

In de woning moet sloopwerk worden gedaan. Omliggende woningen hebben geen schade opgelopen als gevolg van de brand.

ANP