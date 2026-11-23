Maandagochtend heeft er in het Drentse Zuidlaren een woningbrand gewoed die aan één persoon het leven heeft gekost. Buurtbewoners hoorden een rookmelder afgaan en sloegen alarm, waarop de hulpdiensten met spoed arriveerden.

De voordeur werd ingeslagen en er werd brand ontdekt in één van de slaapkamers. In die slaapkamer bevond zich ook een persoon, waarvoor hulp helaas te laat kwam.

Het incident gebeurde aan de Ebbingekamp. Een woordvoerder van de politie laat weten dat over de identiteit van het slachtoffer en over de toedracht van het ongeluk, nog niets bekend is.