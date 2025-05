Grote brand in meerdere woningen in centrum Schiedam

In meerdere leegstaande woningen aan de Boterstraat in het centrum van Schiedam was vrijdagochtend brand uitgebroken. De brandweer meldde dat er veel rook vrijkwam en riep omwonenden op om ramen en deuren gesloten te houden.

De brandweer kon enige tijd niet naar binnen omdat dat niet veilig was. Daarom duurde het even voordat duidelijk was dat er niemand meer binnen was. Omliggende woningen hoefden niet te worden ontruimd.

De brand was rond 7.45 uur onder controle.

