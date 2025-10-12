Dode bij grote woningbrand in Zevenhoven

Bij een grote brand in een woning aan de Dorpsstraat in het Zuid-Hollandse Zevenhoven is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon om het leven gekomen.

Het vuur brak iets voor 03.00 uur uit in de keuken van een bovenwoning. Omwonenden schoten direct te hulp en probeerden de brand met een tuinslang te blussen, maar dat lukte niet.

De bewoner was op het moment van de brand nog in het huis en overleed ter plaatse. De hulpdiensten rukten groots uit met drie bluswagens en een hoogwerker om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere woningen.

Huizen ontruimd

Een aantal huizen in de straat werd uit voorzorg ontruimd. De bewoners daarvan werden opgevangen in een kerk aan de overkant van de straat. De brand was vrij snel onder controle.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.