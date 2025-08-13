Tien brandweerwagens rukken uit voor duinbrand Noordwijk, blijkt zeevlam

De brandweer is woensdagmiddag groots uitgerukt voor een melding van een mogelijke duinbrand in de Coepelduynen in Noordwijk. Tien brandweereenheden, waaronder korpsen uit Noordwijk, Katwijk en Rijnsburg, gingen met spoed naar de Koningin Astrid Boulevard. Maar op de plek in kwestie werd helemaal geen brand aangetroffen, meldt een correspondent ter plaatse.

Volgens de brandweer ging het namelijk om zeevlam, een mistbank die vanaf zee het land opdrijft. Ook op andere plekken aan de kust, zoals in Scheveningen, zorgde de zeevlam woensdag voor dichte mist.

Bekijk hier de beelden van de zeevlam in Scheveningen:

1:01 Bizarre beelden: dagje strand dramatisch door zeevlam

Op een hete zomerdag met temperaturen boven de 30 graden gaf dit onverwacht koelere weer, terwijl het een kilometer verderop juist zonnig en helder was. Zeevlam ontstaat wanneer warme, vochtige lucht over relatief koud zeewater stroomt en komt meestal in het voorjaar of de vroege zomer voor.

Beeld: Flashlight Fotografie