Vier kalveren overleden bij grote stalbrand in Waarder

Brand

Vandaag, 06:24 - Update: 1 uur geleden

In het Zuid-Hollandse Waarder-Westeinde heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed in een koeienstal. Daarbij zijn vier kalveren om het leven gekomen, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

In de stal stonden zo'n tachtig koeien en veertien kalveren. Alle koeien konden op tijd naar buiten worden gebracht. Tien kalveren hebben de brand overleefd en zijn nagekeken door een dierenarts.

De brand is inmiddels onder controle. Voor de koeien is een mobiele melkunit onderweg, zodat ze in de loop van de ochtend gemolken kunnen worden.

Door ANP

