Brandweer moet mensen redden uit brandende portiekflat Vlaardingen

De brandweer heeft mensen gered uit een portiekflat in Vlaardingen, waar donderdag aan het eind van de ochtend brand was uitgebroken. Door de rook die in het trappenhuis hing, konden mensen niet vluchten.

De brand woedde in een woning op de eerste verdieping van het pand aan de Johannes Muldersstraat en is inmiddels geblust. In dit huis was één persoon aanwezig, die is zelf gevlucht en liep geen ernstige verwondingen op.

De brandweer heeft mensen in andere appartementen naar buiten gekregen met een hoogwerker of door hen met vluchtmaskers door het trappenhuis te begeleiden. In totaal zijn op die manieren drie mensen gered, aldus een woordvoerder. Een vluchtmasker beschermt tegen de rook, is te zien in beelden.

In totaal moesten zes mensen, onder wie twee kinderen, worden nagekeken door zorgpersoneel vanwege het inademen van rook.

ANP