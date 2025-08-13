Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Uitslaande brand in appartement in Spijkenisse, één persoon gewond

Uitslaande brand in appartement in Spijkenisse, één persoon gewond

Brand

Vandaag, 09:02

Link gekopieerd

Bij een brand in een appartement boven een bedrijf is in de nacht van dinsdag op woensdag één persoon gewond geraakt, meldt de veiligheidsregio. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brand was korte tijd uitslaand, maar werd snel onder controle gebracht. De brandweer zette onder meer een hoogwerker in om het dak te controleren en sloopwerkzaamheden uit te voeren.

Naastgelegen woningen zijn geventileerd en Stichting Salvage is ter plaatse voor de afhandeling. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.