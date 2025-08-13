Uitslaande brand in appartement in Spijkenisse, één persoon gewond

Bij een brand in een appartement boven een bedrijf is in de nacht van dinsdag op woensdag één persoon gewond geraakt, meldt de veiligheidsregio. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brand was korte tijd uitslaand, maar werd snel onder controle gebracht. De brandweer zette onder meer een hoogwerker in om het dak te controleren en sloopwerkzaamheden uit te voeren.

Naastgelegen woningen zijn geventileerd en Stichting Salvage is ter plaatse voor de afhandeling. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

ANP