Zeer grote brand bij afvalverwerker in Schiedam

Bij een afvalverwerker in Schiedam is in de nacht van dinsdag op woensdag een zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brandweer schakelde meerdere eenheden in om de brand te blussen.

Bij de brand aan de Nieuwe Waterwegstraat kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden om ramen, deuren en ventilatie te sluiten bij last van de rook.

De brandweer werd ondersteund door twee blusboten van het havenbedrijf die grote hoeveelheden bluswater uit het water haalden, aldus de veiligheidsregio. De brand ontstond buiten en dreigde over te slaan naar een naastgelegen loods.

Rond 03.30 uur was de brand onder controle.