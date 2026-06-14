NL-Alert om enorme brand en rook in visrokerij Scheveningen, woningen ontruimd

In een visrokerij aan de Schokkerweg in Scheveningen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed. Vanwege de enorme hoeveelheid rook werd een NL-Alert verstuurd. Ook werden meerdere woningen in de omgeving ontruimd. Volgens de veiligheidsregio raakte niemand gewond.

De brand brak uit in een pand waar een visrokerij is gevestigd. Brandweerlieden zijn uren bezig geweest om het vuur te bestrijden.

Door de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen daarom een NL-Alert met het advies uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

Sloopwerkzaamheden nodig

Om de laatste brandhaarden te kunnen bereiken en blussen, moest de brandweer delen van het pand slopen. Daardoor konden hulpdiensten controleren of het vuur zich nog ergens had verspreid. Inmiddels is de brand onder controle.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Woningen ontruimd

Vanwege de brand werden meerdere woningen in de omgeving ontruimd. Een deel van de bewoners kon inmiddels terugkeren naar huis.

Voor bewoners die nog niet terug kunnen, is een buurtcentrum geopend. Daar kunnen zij terecht voor opvang en informatie.

Burgemeester Jan van Zanen was volgens nieuwswebsite Regio15 ter plaatse om zich te laten informeren over de situatie en de inzet van de hulpdiensten.