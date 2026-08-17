Brandweer redt twee katten bij woningbrand Sassenheim

Bij een woningbrand aan de Crocussenstraat in Sassenheim heeft de brandweer maandag twee katten gered. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen korte tijd uit de woning. Een correspondent ter plaatse meldt dat de bewoonster samen met haar hondje buiten stond. Twee katten bleken nog in de woning te zijn. Toen de brandweer naar binnen ging om te beginnen met blussen, vluchtten de katten naar buiten.

De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Toen de brandweer nog bezig was, rende een van de katten terug naar de woning. Die kat kon worden opgevangen en uiteindelijk in een reismandje worden gezet en in een politieauto worden geplaatst. Volgens de correspondent moet de kat nog worden onderzocht door een dierenarts.

Ziekenhuis

Voor de bewoonster werd een ambulance opgeroepen. Na controle door het ambulancepersoneel is zij overgebracht naar het ziekenhuis.