Man zwaargewond na keukenbrand in portiekwoning Rotterdam

Brand

Vandaag, 07:54

In een woning aan de Manonstraat in Hoogvliet (Rotterdam) is donderdagochtend vroeg een man zwaargewond geraakt bij een brand in zijn keuken. De brand brak vlak voor 05.00 uur uit, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe hij eraan toe is, is nog niet duidelijk.

De brand woedde op de eerste etage van de portiekwoning en kon door de brandweer redelijk snel onder controle worden gebracht. Uit voorzorg controleerde de brandweer ook de omliggende woningen in de flat op koolmonoxide. Deze bleken veilig en konden daarna weer worden vrijgegeven.

