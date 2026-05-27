Twee katten gered bij uitslaande woningbrand in Rotterdam

Bij een woningbrand aan de Galjootstraat in Rotterdam heeft de brandweer twee katten gered. De dieren zaten in een woning boven het huis waar de brand uitbrak. Een dierenambulance bracht de katten daarna naar het dierenziekenhuis in Barendrecht.

De woning waar de brand ontstond, brandde aan de voor- en achterkant volledig uit. Meerdere portieken werden ontruimd en veel bewoners stonden buiten op straat.

Bij de brand kwamen ook twee ambulances ter plaatse. Meerdere mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of en hoeveel mensen gewond zijn geraakt.

Bewoners nog niet terug naar huis

Nadat de brand onder controle was, controleerde de brandweer omliggende portieken op koolmonoxide. Bewoners daarvan mochten daarna terug naar huis. Bewoners van het getroffen portiek mogen komende nacht nog niet terugkeren vanwege roetvervuiling.