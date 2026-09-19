Grote brand in museum Rotterdam, 'Hulpdiensten bezig iedereen veilig uit gebouw te krijgen'

Aan de Keileweg in Rotterdam woedt zaterdagmiddag een zeer grote brand in Brutus Art Space. De brandweer is het vuur met veel materieel en personeel aan het bestrijden en zegt rond 17.00 uur dat het onder controle lijkt. Twee mensen hebben rook ingeademd.

De brand woedt in een museum, namelijk het pand van Brutus Art Space, zegt de Veiligheidsregio, RijnmondVeilig. 'In het gebouw bevindt zich een kunsttentoonstelling. De hulpdiensten richten zich daarnaast op het veilig uit het gebouw krijgen van alle aanwezigen. Op dit moment wordt geïnventariseerd of er nog personen binnen zijn.'

Uiteindelijk blijken in de loods waar het vuur woedt geen mensen aanwezig. Wel worden twee mensen in een naastgelegen ruimte gecontroleerd omdat ze rook inademden. ' De brandweer is momenteel bezig met het ventileren van het pand en controleert het gebouw op eventuele resterende brandhaarden en smeulende delen', zegt de Veiligheidsregio.

Exposities open zaterdag

Op de website van het museum is te lezen dat het zaterdag open is voor bezoekers. Verschillende kunstenaars en exposities zijn te bezoeken. Een werd zaterdagmiddag feestelijk geopend: 'De Salon Anarchist en Anonieme Figuren in Machtsverhouding'. Zaterdagavond staat de voorstelling 'AZC Gouden Bergen' gepland. 'Een grootschalige, immersieve theaterervaring.'

Uit het brandende pand komt rook vrij. 'Omwonenden en mensen in de omgeving die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen', waarschuwt de brandweer.